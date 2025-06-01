Автомобильный мост рухнул на поезд в России: 7 человек погибли, 66 пострадали (фото, видео)

В Брянской области России произошло обрушение автомобильного моста - семеро человек погибли, 66 пострадали, из них трое детей. В Сети сообщается о подрыве опоры моста как предположительной причине ЧП.

Как сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги, 31 мая в 22:44 (00:44 по времени Астаны - прим. ред.) на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста.

В Следственном комитете России уточнили, что произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд.

Комитет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура начали расследование происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз позже подтвердил информацию о погибших и пострадавших в результате ЧП.

"По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших", - написал Богомаз.

Также ночью сообщалось о 30 пострадавших, в том числе 2 детях. Двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии.

К утру уточненное число пострадавших выросло.

"К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", - сообщил губернатор области.

Отметим, РБК пишет, что, по информации МЖД, сход локомотива и вагонов пассажирского поезда произошел "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", однако к настоящему моменту в Telegram-канале МЖД такая информация отсутствует.

Та же информация публикуется в Telegram-канале BAZA - авторы пишут, что по предварительным данным, обрушение моста случилось в результате подрыва опоры.

Также канал публикует фото и видео очевидцев с места происшествия.

Напомним о подобных происшествиях с железнодорожным транспортом в прошлом году.

В конце июня в России сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск - все они перевернулись на насыпи. Вероятной причиной аварии стал "подмыв полотна в результате обильных осадков", заявляли в РЖД. На тот момент сообщалось, что в происшествии пострадали 70 человек.

На следующий день железнодорожный оператор уведомил о двух погибших в результате аварии.

Также в Словакии 27 июня на железнодорожном переезде поезд протаранил автобус. В результате аварии шестеро людей погибли, пятеро пострадали.

В июле в Волгоградской области России водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом. 8 вагонов сошли с рельсов.

Позже в РЖД сообщили, что в катастрофе пострадали как минимум 140 человек.