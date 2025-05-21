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Экс-врач Белого дома: Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

Экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось жить Джо Байдану, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, передает NUR.KZ со ссылкой на газету The Washington Free Beacon.

В интервью изданию экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон предположил, что у бывшего президента США Джо Байдена осталось не так много времени.

"Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание", - заявил Джексон.

Напомним, 19 мая стало известно, что бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости.

В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты.

Затем Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247498-eks-vrach-belogo-doma-baydenu-ostalos-zhit-ot-12-do-18-mesyacev/