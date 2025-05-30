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"Он всегда будет с нами": Трамп сделал заявление об уходе Маска

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Дональд Трамп анонсировал в своем профиле в соцсети Truth Social совместную пресс-конференцию с Илоном Маском, передает NUR.KZ.

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"Завтра у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем - он всегда будет с нами. Всегда будет помогать. Илон потрясающий! Увидимся в Белом доме", - сделал анонс Трамп.

Отметим, ранее американский предприниматель Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа.

Слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходили в течение несколько недель. В конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США сам намекнул на свой уход.

А ранее Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Позже Маск и сам отмечал, что планирует больше времени уделять своему бизнесу, а не работе в правительстве.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250462-on-vsegda-budet-s-nami-tramp-sdelal-zayavlenie-ob-uhode-maska/