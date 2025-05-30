Апелляционный суд США временно восстановил пошлины Трампа

Апелляционный суд США приостановил действие решения суда, отменившего некоторые тарифы Трампа на ввоз товаров из-за рубежа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

В своем постановлении Апелляционный суд США по федеральному округу заявил, что приостанавливает решение, вынесенное в среду Судом по международной торговле США, пока не выслушает дальнейшие юридические аргументы сторон. Это случилось после того, как администрация Трампа подала на апелляцию.

Конкретного решения по самим тарифам апелляционный суд не выносил. Приостановление действия постановление суда является обычной практикой в таких разбирательствах, поясняет издание.

Теперь группа чиновников, выступивших против тарифов Трампа, должна предоставить свои документы до 5 июня, а Минюст США, который подал апелляцию, - до 9 июня.

В Министерстве юстиции посчитали, что действия суда по международной торговле "изобилуют юридическими ошибками и сводят на нет усилия президента Трампа по устранению нашего стремительно растущего торгового дефицита".

Напомним, накануне суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран - иск против президента подала группа чиновников, которые сочли, что действия Трампа вышли за рамки полномочий его офиса и привели к глобальной торговой войне и соответствующим финансовым потерям.

Пояснялось, что Трамп использовал федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения многих из его высоких пошлин, включая тарифы для Канады, Мексики и Китая. Однако судья заявил, что в этом законе "не оговариваются тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты страны от экономических угроз".

Добавим, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе.

Комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.