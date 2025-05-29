Россия готовит наступление в Сумской области для создания "буферной зоны". Удастся ли это?

Россия накапливает войска на Сумском направлении, чтобы создать "буферную зону" глубиной в 10 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивает численность российской группировки, готовящейся к наступлению, более чем в 50 тысяч человек. Что на этот раз могут представлять собой планы Кремля и каковы перспективы их реализации?

О подготовке к началу крупного наступления российской армии на Сумском и, возможно, Харьковском направлениях говорят и некоторые военные эксперты.

Российский президент Владимир Путин 22 мая на совещании с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной для защиты российских регионов от угроз со стороны ВСУ.

Это уже не первое подобное заявление Владимира Путина. Впервые о планах создания зоны безопасности вдоль украинской границы он рассказывал еще в марте 2024 года. В мае того же года началось российское наступление в Харьковской области, а спустя три месяца последовал ответный удар - ВСУ вторглись в Курскую область.

На днях военная администрация Сумской области подтвердила, что российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта - села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка.

"Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой буферной зоны, - заявил глава администрации Олег Григоров. - Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины".

По его словам, жители захваченных российскими войсками сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

О захвате части приграничной территории Сумской области, в частности, села Журавка, еще в начале апреля сообщало Минобороны России, эту информацию подтверждали и независимые OSINT-исследователи. На днях российское оборонное ведомство заявило о взятии еще двух сел - Беловодов в 7,5 километрах и Владимировки в двух километрах от границы.

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, село Беловоды частично находится в "серой зоне", а Владимировка остается под контролем Украины. Вместе с тем его карты подтверждают, что под российский контроль уже перешли более 60 квадратных километров Сумской области.

Что дает буферная зона?

По идее, она сужает поле маневра противника, лишает его возможности осуществлять вооруженные рейды на сопредельную территорию и наносить по ней удары с использованием тактических огневых средств - прежде всего, ствольной артиллерии, стрелкового вооружения, дронов ближнего радиуса действия.

Буферные зоны формировали пограничные войска СССР во время афганской кампании - они действовали во всех северных провинциях Афганистана на глубине до 100 км от границы.

Однако в случае с российско-украинским военным конфликтом аналогий с Афганистаном мало. Дело не только в географических особенностях и несопоставимости военных возможностей отрядов афганских моджахедов и регулярной украинской армии - хотя это тоже важно.

В Афганистан советские войска вошли, встретив относительно слабое, в основном очаговое сопротивление, и лишь позже столкнулись с изматывающей и полной неожиданностей партизанской войной. Никакой линии фронта там не было.

А вот между Россией и Украиной она есть - даже там, где активные боевые действия сейчас не идут. Можно называть ее линией боестолкновения или противостояния, суть не меняется. Войска по обе стороны границы находятся в полной боеготовности.

Это значит, что для создания полноценной буферной зоны вдоль границы с Украиной российской армии, как минимум, нужно отодвинуть эту линию фронта. То есть провести масштабную наступательную операцию.

На каком участке?

Протяженность российских границ с северными областями Украины составляет: в Брянской области более 350 км, в Курской - примерно 245 км, в Белгородской - около 540 км. Правда, половина белгородского участка границы - с Луганской и частично Харьковской областью - находится под контролем России.

То есть под контролем Украины остаются 800-900 км госграницы.

У российской армии немало войск на этом участке фронта. Две ее группировки - "Запад" и "Север" - ведут бои в Харьковской области, на Купянском направлении и в районе Волчанска-Липцов. Но ситуация там относительно стабильная, а следовательно, силы сторон примерно равны и резких изменений в ближайшее время ожидать не приходится.

Интерес представляет Курская группировка, которая почти решила задачи по вытеснению ВСУ из Суджанского района области и считается относительно "свободной" - именно ее части сейчас пытаются атаковать на Сумском направлении.

По оценке украинского военного эксперта Константина Машовца, достоверные показатели численности Курской группировки российских войск - 75 тысяч солдат. "По сути, на Сумском направлении по численности и "штату" действует общевойсковая армия противника, усиленная сводными тактическими группами ВДВ и морской пехоты", - пишет он.

При этом укомплектованность боевой техникой для такого соединения войск, по его данным, довольно невысока: танков - не более 160 единиц, возможно - до 200 единиц, боевых бронированных машин - более 480 (есть показатель и до 620-625 единиц), ствольная артиллерия (включая 120-мм минометы) - порядка 660, реактивная артиллерия - до 160-180 единиц.

Даже если украинский эксперт немного недооценивает численность российской группировки (хотя он считает по максимуму), очевидно, что ее явно недостаточно для проведения крупных общевойсковых операций на 800-километровой линии фронта. Сто человек и менее одного орудия на километр - в условиях российско-украинской войны такими силами даже обороняться сложно.

Следует учитывать и то, что группировка войск ВСУ после отступления из Курской области тоже никуда не делась. Отдельные ее части продолжают удерживать небольшие участки российской территории к югу - юго-западу от Суджи и в районе села Теткино, а также пытаются атаковать территорию соседней Белгородской области.

Логика войны на истощение

Однако на узком участке 75-тысячная группировка вполне способна создать серьезный очаг напряженности и продвинуться в глубину территории, как это произошло год назад в районе Волчанска. Сейчас трудно сказать, какими последствиями для России и Украины может обернуться формирование еще одного активного участка фронта.

Во многих населенных пунктах Сумской области сейчас идет эвакуация, областной центр подвергается постоянным обстрелам. Активизация боевых действий на сопредельной украинской территории не сделала более спокойной жизнь и жителей российского приграничья - сообщения об ударах по российским объектам поступают регулярно.

Бывший полевой командир ДНР Игорь Гиркин, который много критикует военное командование и сейчас отбывает срок в российской тюрьме по обвинению в экстремизме, считает массированный ввод российских резервов для создания буферной зоны на территорию Украины выгодным для ВСУ: "противника не пугает потеря нескольких десятков километров".

"Фронт протянется до границы с Белоруссией еще на сотни километров (как минимум, на многие и многие десятки, но, скорее всего, речь пойдет о сотнях). И в результате все наши резервы, которые могут быть использованы для разгрома украинской армии, будут поглощены охраной этой "буферной зоны", если еще, конечно, ее удастся взять. Что будет очень непросто с учетом того, что противник будет оказывать ожесточенное сопротивление", - пишет он.

Но характер действий российской армии на Сумском направлении укладывается в логику войны на истощение, когда не столь важен исход отдельных операций, сколько само продолжение давления на противника. Фронт растягивается, и воюющим сторонам требуется все больше и больше ресурсов.

Создается ситуация, когда аргументы о необходимости увеличения расходов на оборону становятся все более и более весомыми. И это касается всех сторон, так или иначе вовлеченных в российско-украинский военный конфликт.

* Власти России включили Илью Абишева в реестр "иностранных агентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.