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СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное прекращение огня в Газе

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Члены ХАМАС
Члены ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

В СМИ появилась информация, что палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить 60-дневное перемирие в секторе Газа.

Ссылаясь на телеканал Al Arabiya, издание РИА Новости передает, что палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить перемирие сроком на 60 дней в секторе Газа.

Сообщается, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения.

Отмечается, что о достижении договоренностей в ближайшие несколько часов должен объявить президент США Дональд Трамп.

Однако ТАСС пишет, что близкий к ХАМАС портал Quds сообщил со ссылкой на источник в движении, что радикалы все еще рассматривают предложение Уиткоффа по перемирию в Газе. По их словам, сообщения в СМИ о якобы достигнутом соглашении не соответствуют действительности.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

Нетаньяху также заявлял, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.

18 марта израильская ЦАХАЛ сообщил о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией". Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

Затем ХАМАС заявил, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

Вчера сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в парламенте, впервые подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250414-smi-hamas-i-izrail-soglasilis-na-60-dnevnoe-prekrashchenie-ognya-v-gaze/