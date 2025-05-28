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Нетаньяху подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в парламенте, впервые подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Многие после событий 7 октября 2023 года говорили, что мы не оправимся после такого удара, но я заявлял, что мы изменим весь регион Ближнего Востока,и это то, что мы сделали. За 600 дней войны мы изменили Ближний Восток, оттеснили радикалов с наших территорий, зашли в сектор Газа, ликвидировали десятки тысяч боевиков, ликвидировали (Мухаммеда) Дейфа, Яхью Синвара и Мухаммеда Синвара, уничтожили множество объектов инфраструктуры террористов, взяли под контроль периметр сектора, филадельфийский коридор, КПП Рафах и ось Мораг", - заявил Нетаньяху, говоря о военных достижениях Израиля.

Сообщается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая сообщила об атаке на подземный командный центр палестинского движения ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan сразу после заявления военных сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар - глава военного крыла движения и брат бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.

Напомним, 18 мая мировые СМИ сообщают о смерти лидера палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Сообщалось, что его тело было найдено в одном из туннелей на юге сектора Газа.

Несколькими днями ранее, до этого, Русская служба Би-би-си сообщала, что в результате израильского авиаудара по Европейской больнице в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 28 человек и десятки получили ранения.

В сентябре 2024 года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

В октябре того же года ЦАХАЛ проверял данные о смерти Синвара. В предыдущем сообщении говорилось, что личность погибших пока не подтверждали. Позже информацию о смерти главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара официально подтвердили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249949-netanyahu-podtverdil-likvidaciyu-glavy-voennogo-kryla-hamas/