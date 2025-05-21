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Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Президент США Дональд Трамп ответил на призыв главы Украины ввести новые санкции против России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Трамп заявил, что только американский лидер принимает такие решения.

"Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", — сказал он в Белом доме.

Глава государства также отметил, что для украинского урегулирования настал критический момент.

Накануне Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом вновь призвал его ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247108-tramp-otvetil-na-prizyv-zelenskogo-vvesti-sankcii-protiv-rossii/