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Израиль наносит новые удары по сектору Газа, сообщается о 70 убитых

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Газа
Газа. Фото: Anadolu / Contributor / Getty Images

По данным агентства гражданской обороны в Газе, в ходе очередной интенсивной волны авиаударов израильской авиации в ночь на пятницу в секторе погибли по меньшей мере 70 человек. Израиль заявляет, что нанес удары по более чем ста пятидесяти «террористическим целям».

Палестинские источники сообщают, что удары наносились по всему сектору, но в основном по северным районам. В частности, пострадали район Бейт-Лахия, лагерь беженцев Джабалия и здание колледжа "Ар-Рибат" в западной части города Газа.

Также, по данным палестинской стороны, артиллерия ЦАХАЛ обстреливает цели в центре сектора (район Дир аль-Балаха) и на юге (Хан-Юнис).

ЦАХАЛ не отрицает нанесение ударов, но уточняет, что действует против террористов и их инфраструктуры. По данным израильской армии, за последние сутки израильскими ВВС атакованы противотанковые позиции, группы боевиков и объекты военного назначения.

Жители сектора Газа говорят, что обстрелы начались в полночь пятницы, многие в панике выбегали из своих домов.

«Историческая возможность»

ХАМАС спровоцировал войну в октябре 2023 года беспрецедентным нападением на Израиль, в результате которого погибли более 1200 человек, в основном мирных израильских жителей.

Из 251 заложника, захваченного во время атаки, 57 по-прежнему остаются в Газе, из них 34х человек, по данным израильской разведки, уже нет в живых.

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявляет, что с момента возобновления израильской военной операции 18 марта погибли почти 2900 человек, общее число жертв стреди палестнцев превышает 53 тысячи.

Продолжение операции в Газе раскололо израильское общество.

Общественная организация Израиля, представляющая семьи заложников, все еще удерживаемых в Газе, заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху упускает «историческую возможность» вызволить их близких.

«Семьи заложников проснулись сегодня утром с тяжелым сердцем и большой обеспокоенностью в свете сообщений об участившихся атаках в Газе и скором завершении визита президента Трампа в регион», — говорится в заявлении Форума заложников.

«Упустить эту историческую возможность было бы громким провалом и вечным позором», — также сказано в заявлении.

При этом другая часть семей заложников призывают к еще большему военному давлению.

«Военное давление должно быть намного сильнее, с высокой интенсивностью и скоординировано с дипломатическим давлением, полной осадой, отключением воды и электричества», — заявила группа «Форума надежды».

По мнению этой группы, события последних полутора лет показали, что сила — наиболее эффективное средство борьбы против ХАМАС ради возвращения заложников.

Трамп будет «разбираться с голодом»

Президент США Дональд Трамп, который в пятницу завершил свой визит на Ближний Восток, в пятницу высказался о ситуации в секторе Газа, но не об ударах, а о гуманитарном кризисе.

«Мы смотрим на сектор Газа. И мы собираемся с этим разобраться. Многие люди голодают», — сказал Трамп журналистам в Абу-Даби.

Двухмесячное прекращение огня между Израилем и ХАМАС было нарушено в марте, после чего Израиль вновь ввел полную блокаду сектора Газа, что привело к критической нехватке продовольствия.

Израиль объясняет свои действия желанием надавить на ХАМАС, чтобы тот отпустил оставшихся заложников, а также тем, что практически вся гумпомощь, которая доставлялась в сектор, оказывалась в руках боевиков.

Накануне Дональд Трамп снова повторил, что Соединенные Штаты хотят «занять» Газу и сделать из нее «зону свободы». Что это означает, президент не объяснил.

На это ХАМАС ответил, что «Газа не продается».

Руководство группировки также заявило накануне, что возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор является «минимальным требованием» для переговоров с Израилем. Однако Израиль не демонстрирует готовность к переговорам, тем более с учетом требований ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245848-izrail-nanosit-novye-udary-po-sektoru-gaza-soobshchaetsya-o-70-ubityh/

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