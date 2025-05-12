Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Время пошло": Германия требует от России объявления немедленного перемирия в войне с Украиной

Опубликовано:

Флаг Германии
Флаг Германии. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представитель правительства Германии заявил, что Россия должна пойти на перемирие с Украиной до конца дня, иначе будут подготовлены новые санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине заявил, что в координации с европейскими партнерами будут подготовлены новые санкции, если прекращение огня не будет достигнуто сегодня.

"Время пошло, у нас осталось 12 часов до конца дня", - цитирует его слова издание.

Ведущие европейские государства считают, что сейчас ответственность за продвижение к миру в Украине лежит на России.

"Германия ожидает от России немедленного перемирия, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова. Теперь ясно: Россия должна сделать шаг навстречу", - заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил о "масштабных" санкциях со стороны Европы и США в случае отказа России от перемирия, а канцлер Германии Фридрих Мерц добавил к этому, что будет продолжена масштабная военная помощь Украине, отмечается в публикации.

Напомним, пару дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц, который находится в Киеве, высказался в интервью о ситуации в Украине и пригрозил России санкциями.

По словам главы немецкого правительства, если после выходных 30-дневное прекращение огня не будет достигнуто, ряд стран намерен усилить давление на Россию.

"Тогда произойдет масштабное ужесточение санкций и будет оказана дополнительная масштабная помощь Украине. Политическая, финансовая, но и военная помощь", - заявил Мерц.

Вчера, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает полного прекращения огня, и сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Вместо этого глава РФ предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю".

Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244198-vremya-poshlo-germaniya-trebuet-ot-rossii-obyavleniya-nemedlennogo-peremiriya-v-voyne-s-ukrainoy/