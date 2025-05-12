"Время пошло": Германия требует от России объявления немедленного перемирия в войне с Украиной

Представитель правительства Германии заявил, что Россия должна пойти на перемирие с Украиной до конца дня, иначе будут подготовлены новые санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине заявил, что в координации с европейскими партнерами будут подготовлены новые санкции, если прекращение огня не будет достигнуто сегодня.

"Время пошло, у нас осталось 12 часов до конца дня", - цитирует его слова издание.

Ведущие европейские государства считают, что сейчас ответственность за продвижение к миру в Украине лежит на России.

"Германия ожидает от России немедленного перемирия, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова. Теперь ясно: Россия должна сделать шаг навстречу", - заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил о "масштабных" санкциях со стороны Европы и США в случае отказа России от перемирия, а канцлер Германии Фридрих Мерц добавил к этому, что будет продолжена масштабная военная помощь Украине, отмечается в публикации.

Напомним, пару дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц, который находится в Киеве, высказался в интервью о ситуации в Украине и пригрозил России санкциями.

По словам главы немецкого правительства, если после выходных 30-дневное прекращение огня не будет достигнуто, ряд стран намерен усилить давление на Россию.

"Тогда произойдет масштабное ужесточение санкций и будет оказана дополнительная масштабная помощь Украине. Политическая, финансовая, но и военная помощь", - заявил Мерц.

Вчера, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает полного прекращения огня, и сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Вместо этого глава РФ предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю".

Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.