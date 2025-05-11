"Вторжение империалистического характера". Папа Лев XIV на первой воскресной проповеди призвал к миру в Украине; что он говорил о войне раньше?

Избранный на этой неделе папа римский Лев XIV дал свое первое воскресное благословение и обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане и призвал к установлению мира в Украине. Перед этим понтифик помолился у гробницы своего предшественника, папы Франциска.

После воскресной мессы понтифик благословил собравшихся на площади и выступил с речью, в которой призвал мировые державы «больше не воевать».

Новый папа сказал, что несет в сердце «страдания любимого народа Украины», и призвал сделать «все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира», выразив надежду на то, что все пленные будут освобождены.

«Нет войне!» — сказал папа, повторив частый призыв покойного папы Франциска и упомянув 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в которой погибло около 60 млн человек.

Папа также сказал, что «глубоко опечален» войной в Газе, призвав к немедленному прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи и освобождению заложников, до сих пор удерживаемых вооруженной группировкой ХАМАС.

Понтифик добавил, что был рад услышать о недавнем прекращении огня между Индией и Пакистаном, и выразил надежду, что переговоры приведут к прочному соглашению между этими странами, обладающими ядерным оружием.

При этом он напомнил: «Но в мире так много других конфликтов!»

Новый понтифик и Украина

В 2022 году, во время своего служения в качестве епископа Чиклайо в Перу, тогда еще епископ Роберт Превост выступил против российско-украинской войны.

Он охарактеризовал ее как «настоящее вторжение империалистического характера, в ходе которого Россия стремится завоевать территории из соображений власти».

«Совершаются преступления против человечности, это уже доказано, в Украине совершаются преступления, — сказал Превост в интервью перуанскому каналу Semanario Expresión. — Мы должны много молиться Богу о мире, но я считаю, что мы должны высказаться более ясно, даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое Россия творит всеми своими действиями в Украине».

Предшественник Льва XIV, папа Франциск, также выступал в поддержку Украины, но делал это в довольно общих формулировках, и пресс-службе Святого Престола часто приходилось объяснять его слова.

Например, как недавно рассказала в интервью Русской службе Би-би-си теолог Наталля Василевич, в самом начале войны он представил молитву, где сравнил Российскую Федерацию с Каином. Франциск говорил о Каине, чью руку нужно остановить, но не забывать, что он все равно наш брат и мы должны просить Бога позаботиться о нем. Это вызвало непонимание со стороны Украины.

«Потом было посвящение России и Украины непорочному сердцу Марии, — рассказывала Василевич. — Многие были недовольны тем, что идет серьезный конфликт, где есть очевидная жертва и очевидный агрессор, а их пытаются как бы поженить в одной молитве, соединить и представить сердцу Марии. Многих это возмутило».

Первые шаги

В субботу понтифик совершил свой первый визит за пределы Ватикана, отправившись в святилище Матери Доброго Совета в Дженаццано, недалеко от Рима.

По его словам, ему «очень хотелось приехать сюда в эти первые дни моего нового служения… которое Церковь доверила мне».

На обратном пути папа помолился у могилы своего покойного предшественника Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

В минувшую пятницу он отслужил свою первую мессу в качестве папы в Сикстинской капелле, а в субботу выступил перед кардиналами.

Во время этой встречи он пообещал продолжить «драгоценное наследие» своего предшественника.

Он подчеркнул важность миссионерской работы и дискуссий, а также заботы о тех, кого он назвал «обездоленными и отверженными».

Понтифик пояснил, что выбрал имя Лев в честь папы XIX века, известного своими учениями о социальной справедливости.

Новый папа также высказал мнение, что развитие искусственного интеллекта и других технологий означает, что церковь сегодня необходима для защиты человеческого достоинства и справедливости.