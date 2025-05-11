Почему главный соперник нового Папы Римского проиграл ему, выяснила WP

Главным претендентом на роль нового Папы Римского считался итальянский прелат Пьетро Паролина, но он неожиданно не был избран конклавом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщил изданию кардинал Роберт Уолтер МакЭлрой, архиепископ Вашингтонский, Прево "вырвался вперед в гонке" в четверг, на второй день конклава.

По словам другого высокопоставленного лица из Ватикана, еще на начальном голосовании в среду Прево демонстрировал превосходные результаты, отчасти потому, что прелат всегда был более сильным кандидатом, чем многие за пределами Ватикана обычно считали.

"Прево, неизвестный многим, пользовался благосклонностью большинства кардиналов, приехавших из-за границы, — он не был для них незнакомцем", — рассказал собеседник издания.

Еще до начала конклава многие в Ватикане считали Прево логичным преемником Франциска, несмотря на то, что он был из Соединенных Штатов — страны, которую в Ватикане считают влиятельной.

"На важных собраниях — собраниях кардиналов перед голосованием — Прево не ошеломлял кардиналов вдохновляющими речами, как это делал Франциск в 2013 году, когда он воодушевленно говорил о служении "периферии" мира. Скорее, у Прево были мягкие, располагающие манеры", - говорится в материале.

Конклав отверг идею о том, что Прево был возведен в папство из-за влияния Белого дома или Трампа.

"Я не чувствовал в конгрегациях с другими кардиналами мира, что конклав был продолжением политических выборов в США. В первую очередь кардиналы были обеспокоены: кто из нас может объединить нас?" - рассказал американский кардинал Уилтон Дэниел Грегори.

Главному сопернику Прево итальянскому прелату Пьетро Паролину не хватило опыта общения с прихожанами. Хотя он был опытным дипломатом со стажем, он никогда не служил пастором, и некоторые кардиналы беспокоились о его способности общаться с паствой. Например, на мессе для 200 тыс. молодых католиков на следующий день после похорон Франциска Паролин просто прочитал свою проповедь по сценарию, не пытаясь вдохновить толпу или взаимодействовать с ней.

Высокопоставленный представитель Ватикана заявил, что "ему, возможно, помешала его чрезмерная настойчивость" в желании получить эту должность.

При этом, говоря о новом Папе Льве XIV, в Ватикане отмечают, что его национальность была отброшена на второй план. В первую очередь, на него смотрели как на "интернационалиста и давнего миссионера", свободно владеющего несколькими языками. Он "отвечал всем требованиям" конклава, рассказали собеседники издания.

Но есть еще одна важная причина, по которой конклав склонился в пользу Прево, - финансовый вопрос. Сейчас, как пишет издание, Ватикан находится в финансовом кризисе из-за сокращения глобальных пожертвований и дефицита пенсионного фонда.

"Я думаю, что вопрос финансовой устойчивости Святого Престола волновал конклав. Прево был достаточно умен, чтобы найти нужных людей, которые могли помочь", - заявил один из собеседников издания.

Напомним, в пятницу стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.

Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.