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Пакистан перебрасывает войска к границе, заявили в Индии

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Индия, Пакистан, Кашмир на карте
Индия, Пакистан, Кашмир на карте. Иллюстративное фото: Halbergman / Getty Images

Командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх заявила в ходе брифинга МИД и армии Индии, что Пакистан перебрасывает войска к границе, передает РИА Новости.

По ее словам, действия Пакистана указывают на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации.

"Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации. Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы", - заявила Сингх.

В армии Индии подтвердили свою приверженность деэскалации, если пакистанская сторона будет отвечать взаимностью.

Ранее власти Пакистана заявили, что начали операцию, в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации Индии".

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание высшего руководящего органа страны по вопросам ядерной и ракетной политики.

Индийские СМИ со ссылкой на официальные лица передавали, что три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, были тяжело ранены при обстреле.

Позже главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о гибели чиновника, пострадавшего при ударах Пакистана по региону.

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Конфликт Индии и Пакистана
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243547-pakistan-perebrasyvaet-voyska-k-granice-zayavili-v-indii/