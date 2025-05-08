Снова черный дым: в Ватикане со второй попытки не смогли избрать нового Папу Римского

Из установленной над Сикстинской капеллой трубы сегодня снова пошел черный дым, а это означает, что вторая попытка избрания нового Папы Римского оказалась неудачной, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Ватикана опубликовали видео, на кадрах которого крупным планом видно трубу над Сикстинской капеллой. Сегодня, во второй день голосования, из трубы снова пошел черный дым.

Это означает, что кардиналы не смогли выбрать нового понтифика. Отметим, что для победы кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов, то есть 89 из 133 возможных.

Накануне мы писали о первой попытке выборов. Вчера из трубы также пошел черный дым.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.