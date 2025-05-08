Кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского в Ватикане

Над крышей Сикстинской капеллы поднялся черный дым: это означает, что участники конклава не избрали нового главу Римско-католической церкви с первой попытки, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Католические кардиналы в первый день конклава в Ватикане не смогли избрать 267-го папу римского. Об этом свидетельствует черный дым, который вечером в среду, 7 мая, пошел из трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Теперь кардиналы продолжат выборы нового главы Римско-Католической церкви 8 мая, пишет издание.

Перед началом конклава кардиналы принесли клятву хранить тайну о процессе голосования. Теперь они практически изолированы от общественности до тех пор, пока не изберут преемника папы Франциска, скончавшегося 21 апреля.

Поясняется, что для победы кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов, то есть 89 из 133 возможных. Узнать, избран ли новый папа, можно по дыму, который после каждого раунда идет из специально установленного дымохода: черный дым означает, что папу не избрали, а белый - избрали.