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Эстония закрыла воздушное пространство для полетов на парад в Москву

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на эстонские СМИ, о запрете сообщил глава МИД страны Магнус Цахну.

"Эстония ... запретила перелет в Москву или обратно VIP-рейсам из Кубы и Бразилии, и разрешение не будет выдаваться – или будет при необходимости приостановлено - ни одному VIP-рейсу, направляющемуся в Москву на празднования 9 мая", - говорится в материале.

Цахна подчеркнул, что Эстония исключает использование своего воздушного пространства для совершения полетов в Москву и из нее в рамках посещения парада в честь Дня Победы 9 мая.

"Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия", - цитирует министра издание.

Отмечается также, до этого сербские СМИ писали, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242896-estoniya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-poletov-na-parad-v-moskvu/