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Копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, пронесли на параде в Астане (фото)

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Копия знамени Победы
Копия знамени Победы. Кадр из видео: youtube

Копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, пронесли на параде в Астане, передает NUR.KZ.

Группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан торжественно вынесла на площадь Государственный флаг и Знамя Победы

Красное Знамя Победы – копия флага, который 80 лет назад был водружен над Рейхстагом нашим прославленным соотечественником Рахимжаном Кошкарбаевым и его фронтовым товарищем Григорием Булатовым.

Государственный флаг и Знамя Победы
Государственный флаг и Знамя Победы. Фото: Акорда

В годы Великой Отечественной войны казахстанские солдаты отважно сражались в самых кровопролитных сражениях, демонстрируя исключительное мужество.

30 апреля 1945 года казахский герой Рахимжан Кошкарбаев поднял Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. За этот бессмертный подвиг Кошкарбаев был удостоен ордена «Боевого Красного Знамени». А 7 мая 1999 года Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание «Халық қаһарманы».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242764-kopiyu-znameni-pobedy-vodruzhennogo-koshkarbaevym-na-reyhstag-pronesli-na-parade-v-astane/