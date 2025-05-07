Копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, пронесли на параде в Астане (фото)

Копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, пронесли на параде в Астане, передает NUR.KZ.

Группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан торжественно вынесла на площадь Государственный флаг и Знамя Победы

Красное Знамя Победы – копия флага, который 80 лет назад был водружен над Рейхстагом нашим прославленным соотечественником Рахимжаном Кошкарбаевым и его фронтовым товарищем Григорием Булатовым.

Государственный флаг и Знамя Победы. Фото: Акорда

В годы Великой Отечественной войны казахстанские солдаты отважно сражались в самых кровопролитных сражениях, демонстрируя исключительное мужество.

30 апреля 1945 года казахский герой Рахимжан Кошкарбаев поднял Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. За этот бессмертный подвиг Кошкарбаев был удостоен ордена «Боевого Красного Знамени». А 7 мая 1999 года Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание «Халық қаһарманы».