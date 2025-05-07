Москва перед парадом: перебои со связью и отмены авиарейсов на фоне атак дронов

Российские СМИ сообщают, что перед 9 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом, а в аэропортах отменяют рейсы накануне визитов зарубежных лидеров, которые вместе с Владимиром Путиным будут присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Мобильный интернет и банковские приложения

Мобильный интернет в Москве в дни юбилея Победы ограничен из-за "опасного соседства", к этому надо относиться с пониманием, заявил в среду, 7 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков, намекая на Украину. Утром 7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.

Сбои в работе российских мобильных операторов и мессенджеров начались еще в понедельник, 5 мая. Большая часть жалоб поступала из Москвы, где в тот день проходила репетиция воздушной части парада Победы.

Проблемы с сотовой связью в Москве связаны "с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", заявил 5 мая представитель Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Власти предупредили, что перебои могут продлиться до 9 мая включительно.

Москвичи сообщают и о проблемах с сотовой связью в городе. "Я не могла связаться с мужем [во вторник, 6 мая] из центра города, из района метро "Таганская", - рассказала Би-би-си жительница Москвы Оксана. - Мобильный интернет почти не работал, сообщения не отправлялись или уходили с большой задержкой, позвонить было невозможно. Удалось дозвониться только на окраине, когда я зашла в торговый центр и подключилась к Wi-Fi".

Ограничения на работу мобильного интернета в Москве могут повлиять и на работу банковских устройств, пишет РБК со ссылкой на Сбербанк и ВТБ. Это крупнейшие банки России.

"В связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и pos-терминалов, использующих беспроводной канал связи", - сообщил представитель Сбербанка.

В среду Сбербанк рекомендовал подключаться к интернету через Wi-Fi или повторить банковскую операцию позднее, пишет РБК. Представитель ВТБ также порекомендовал использовать Wi-Fi "в связи с возможными ограничениями в работе мобильного интернета в Москве и других регионах".

Коллапс в аэропортах

В среду, 7 мая, российские авиакомпании отменили более сотни рейсов из-за коллапса в аэропортах, констатирует телеграм-канал "Контекст".

"Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" отменили 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы России, 140 рейсов задержано. Еще одна дочерняя авиакомпания "Победа" также сообщила о частичной отмене рейсов.

Авиакомпания S7 объявила об отмене части рейсов в аэропорту "Домодедово", некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы, пишет "Контекст".

"Уральские авиалинии" отменили 18 рейсов, на запасных аэродромах сейчас находятся девять самолетов компании, задержано около 40.

В петербургском "Пулково", куда перенаправили более 70 рейсов, выстроилась очередь на высадку пассажиров из самолетов, отмечает издание. Певец Николай Басков сообщил, что уже шесть часов сидит в самолете, прилетевшем в Петербург из Иркутска.

В "Пулково" скопилась очередь из нескольких десятков самолетов, одна из основных причин - нехватка трапов, утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Baza. Издание "Фонтанка" публикует фото табло в петербургском аэропорту, на котором большая часть рейсов выделены красным цветом, то есть задержаны.

Проблемы в аэропортах возникли на фоне атак украинских дронов. Третью ночь подряд мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в своем телеграм-канале о сбитых беспилотниках, летевших на столицу России.

Из заявлений Собянина следует, что накануне вечером и в ночь на 7 мая были сбиты 19 украинских дронов, летевших на Москву. Во вторник Собянин также сообщал о 19 сбитых дронах. Один из них задел многоэтажный жилой дом на Каширском шоссе, обошлось без пострадавших.

В ночь на 7 мая, как и накануне, приостанавливали полеты московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В среду "Домодедово" и "Жуковский" возобновили полеты только к полудню.

Три десятка президентов

Почти три десятка лидеров государств прибудут в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея и Эфиопия, а также отколовшиеся от Грузии Абхазия и Южная Осетия.

Со многими из них у Путина запланированы отдельные встречи. 7 мая он намерен встретится с президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем Бермудесом, главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 8 мая - с китайским лидером Си Цзиньпином. 9 мая - с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"На протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета, - сказал журналистам Песков. - Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем".

Литва и Латвия отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета президента Сербии, который собирается посетить Москву, несмотря на недавнее недомогание, утверждают сербские СМИ.

В параде в Москве 9 мая примут участие военные из 13 стран, сообщил Ушаков. А МИД Украины накануне заявил, что "участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад".

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая не рекомендовал иностранным лидерам посещать Москву 9 мая, что было воспринято российскими властями как угроза их безопасности.

Дословно Зеленский сказал журналистам: "Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая. Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я как президент считаю и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ" (цитата по "Интерфаксу").