Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Москва перед парадом: перебои со связью и отмены авиарейсов на фоне атак дронов

Опубликовано:

Красная площадь в Москве
Москва. Фото: pixabay.com

Российские СМИ сообщают, что перед 9 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом, а в аэропортах отменяют рейсы накануне визитов зарубежных лидеров, которые вместе с Владимиром Путиным будут присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Мобильный интернет и банковские приложения

Мобильный интернет в Москве в дни юбилея Победы ограничен из-за "опасного соседства", к этому надо относиться с пониманием, заявил в среду, 7 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков, намекая на Украину. Утром 7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.

Сбои в работе российских мобильных операторов и мессенджеров начались еще в понедельник, 5 мая. Большая часть жалоб поступала из Москвы, где в тот день проходила репетиция воздушной части парада Победы.

Проблемы с сотовой связью в Москве связаны "с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", заявил 5 мая представитель Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Власти предупредили, что перебои могут продлиться до 9 мая включительно.

Москвичи сообщают и о проблемах с сотовой связью в городе. "Я не могла связаться с мужем [во вторник, 6 мая] из центра города, из района метро "Таганская", - рассказала Би-би-си жительница Москвы Оксана. - Мобильный интернет почти не работал, сообщения не отправлялись или уходили с большой задержкой, позвонить было невозможно. Удалось дозвониться только на окраине, когда я зашла в торговый центр и подключилась к Wi-Fi".

Ограничения на работу мобильного интернета в Москве могут повлиять и на работу банковских устройств, пишет РБК со ссылкой на Сбербанк и ВТБ. Это крупнейшие банки России.

"В связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и pos-терминалов, использующих беспроводной канал связи", - сообщил представитель Сбербанка.

В среду Сбербанк рекомендовал подключаться к интернету через Wi-Fi или повторить банковскую операцию позднее, пишет РБК. Представитель ВТБ также порекомендовал использовать Wi-Fi "в связи с возможными ограничениями в работе мобильного интернета в Москве и других регионах".

Коллапс в аэропортах

В среду, 7 мая, российские авиакомпании отменили более сотни рейсов из-за коллапса в аэропортах, констатирует телеграм-канал "Контекст".

"Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" отменили 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы России, 140 рейсов задержано. Еще одна дочерняя авиакомпания "Победа" также сообщила о частичной отмене рейсов.

Авиакомпания S7 объявила об отмене части рейсов в аэропорту "Домодедово", некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы, пишет "Контекст".

"Уральские авиалинии" отменили 18 рейсов, на запасных аэродромах сейчас находятся девять самолетов компании, задержано около 40.

В петербургском "Пулково", куда перенаправили более 70 рейсов, выстроилась очередь на высадку пассажиров из самолетов, отмечает издание. Певец Николай Басков сообщил, что уже шесть часов сидит в самолете, прилетевшем в Петербург из Иркутска.

В "Пулково" скопилась очередь из нескольких десятков самолетов, одна из основных причин - нехватка трапов, утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Baza. Издание "Фонтанка" публикует фото табло в петербургском аэропорту, на котором большая часть рейсов выделены красным цветом, то есть задержаны.

Проблемы в аэропортах возникли на фоне атак украинских дронов. Третью ночь подряд мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в своем телеграм-канале о сбитых беспилотниках, летевших на столицу России.

Из заявлений Собянина следует, что накануне вечером и в ночь на 7 мая были сбиты 19 украинских дронов, летевших на Москву. Во вторник Собянин также сообщал о 19 сбитых дронах. Один из них задел многоэтажный жилой дом на Каширском шоссе, обошлось без пострадавших.

В ночь на 7 мая, как и накануне, приостанавливали полеты московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В среду "Домодедово" и "Жуковский" возобновили полеты только к полудню.

Три десятка президентов

Почти три десятка лидеров государств прибудут в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея и Эфиопия, а также отколовшиеся от Грузии Абхазия и Южная Осетия.

Со многими из них у Путина запланированы отдельные встречи. 7 мая он намерен встретится с президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем Бермудесом, главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 8 мая - с китайским лидером Си Цзиньпином. 9 мая - с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"На протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета, - сказал журналистам Песков. - Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем".

Литва и Латвия отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета президента Сербии, который собирается посетить Москву, несмотря на недавнее недомогание, утверждают сербские СМИ.

В параде в Москве 9 мая примут участие военные из 13 стран, сообщил Ушаков. А МИД Украины накануне заявил, что "участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад".

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая не рекомендовал иностранным лидерам посещать Москву 9 мая, что было воспринято российскими властями как угроза их безопасности.

Дословно Зеленский сказал журналистам: "Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая. Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я как президент считаю и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ" (цитата по "Интерфаксу").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242866-moskva-pered-paradom-pereboi-so-svyazyu-i-otmeny-aviareysov-na-fone-atak-dronov/

Новости русской службы Би-би-си Король Карл III и королева Камилла открыли портреты друг друга с коронации Ким Кардашьян в черной коже и белый шлейф Дайаны Росс. 10 самых ярких нарядов Met Gala 2025 Малоизвестные факты о тюрьме Алькатрас, которую Дональд Трамп собрался возродить