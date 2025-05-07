Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев": Токаев о 80-летии Победы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня на военном параде в Астане Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятии решения назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев", - сообщил президент.

Ранее в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.

Он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

Напомним, сегодня в 11:00 на главной площади страны "Қазақ елі" в Астане начался масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2242749-okolo-500-ulic-poluchat-imena-geroev-kazahstancev-tokaev-o-80-letii-pobedy/