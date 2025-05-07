"Около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев": Токаев о 80-летии Победы

Сегодня на военном параде в Астане Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятии решения назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев", - сообщил президент.

Ранее в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.

Он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

Напомним, сегодня в 11:00 на главной площади страны "Қазақ елі" в Астане начался масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.