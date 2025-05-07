Военный парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане (онлайн-трансляция)
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На главной площади страны «Қазақ елі» в Астане начался масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы, передает NUR.KZ.
Праздничное шествие проходит на площади Независимости у монумента "Қазақ елі".
Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.
В мероприятии принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и так далее.
Также в торжественном мероприятии принимает участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в нашей стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242524-voennyy-parad-v-chest-80-letiya-velikoy-pobedy-v-astane-onlayn-translyaciya/