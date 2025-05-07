Военный парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане (онлайн-трансляция)

На главной площади страны «Қазақ елі» в Астане начался масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы, передает NUR.KZ.

Праздничное шествие проходит на площади Независимости у монумента "Қазақ елі".

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.

В мероприятии принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и так далее.

Также в торжественном мероприятии принимает участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в нашей стране.