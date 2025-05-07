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Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня на праздновании Дня защитника Отечества в Астане и Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Началось выступление главы государства - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Казахстана на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

"Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов.

Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну.

Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана. Те грозные дни показали, что война несет лишь горе и утраты, а мир - это бесценное богатство. Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить.

Отрадно, что сегодня среди нас находятся уважаемые ветераны, сумевшие выстоять в этой страшной войне. Дорогие ветераны, выражаю вам глубочайшую благодарность от имени всех соотечественников! Героизм воинов-фронтовиков навечно останется в нашей памяти, а их беззаветная любовь к Родине и самоотверженность всегда будут служить примером для потомков. Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты! Низкий поклон вам!", - сказал президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2242752-tokaev-vzyal-slovo-na-voennom-parade-v-astane/