Токаев: Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы
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Президент Казахстана в ходе Парада заявил, что в условиях глобальной нестабильности особенно важно сохранить правду о войне и значении Великой Победы, передает NUR.KZ.
"Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы.
В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели. Казахи – мирный, и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу «Жаным – арымның садағасы» («Честь дороже жизни»)», - заявил он.
Ранее в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.
Он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и заявил, что что в рамках 80-летия Победы по всей стране пройдут масштабные мероприятия, включая шествие «Батырларға тағзым», где потомки героев Великой Отечественной войны пронесут их портреты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242776-tokaev-segodnya-kogda-v-globalnuyu-politiku-pronikli-bacilly-agressii-i-nenavisti-vazhno-donesti-vsyu-pravdu-o-voyne/