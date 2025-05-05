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"С любого дня": Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном прекращении огня - по его словам, их сторона готова сделать это в любой день. Также он озвучил свои условия.

Как подчеркнул Зеленский, нужно "реальное прекращение огня", пишет "Украинская правда".

"Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

На это украинский лидер ранее предложил немедленное 30-дневное перемирие. Он заявил, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре на фоне разговоров о прекращении огня. По мнению президента Украины, 30-дневное перемирие могло бы стать основой, которая приведет к реальной дипломатии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский окончательно отверг предложение российского коллеги Владимира Путина о перемирии на 9 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241960-s-lyubogo-dnya-zelenskiy-zayavil-chto-ukraina-gotova-k-prekrashcheniyu-ognya/