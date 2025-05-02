Трамп пригрозил санкциями за покупку нефти Ирана

Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США подвергнут вторичным санкциям страны, которые купят любое количество нефти и нефтехимических продуктов у Ирана, передает NUR.KZ.

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В своем посте Трамп призвал все страны и компании немедленно прекратить закуп иранской нефти.

"Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно попадет под вторичные санкции. Им не будет разрешено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки никоим образом, ни в какой форме или виде", - заявил глава США.

По данным РБК, в апреле 2024 года экспорт нефти из Ирана достиг максимума за шесть лет, в основном поставки шли в Китай.

Напомним, в начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Позже власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако уже на следующий день президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.

А в середине апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана — на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.