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Трамп снял с должности своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца

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Майкл Уолтц
Майкл Уолтц. Фото: Olivier Douliery-Pool/Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц покинул пост. Трамп подтвердил эту информацию в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

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Ранее о возможной отставке Уолтца писали американские СМИ. По данным телеканала Fox News, вместе с Уолтцем должности лишился и его заместитель Алекс Вонг.

Трамп в своей соцсети подтвердил, что Уолтц больше не будет его советником по нацбезопасности, однако он не уходит из администрации Трампа - его кандидатуру президент выдвинул на пост представителя США в ООН.

"Со времени своей службы в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майкл Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли", - заявил Трамп.

Исполнять обязанности советника по нацбезопасности пока будет госсекретарь США Марко Рубио.

"Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы СДЕЛАТЬ Америку и весь мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" - написал Трамп.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241171-tramp-snyal-s-dolzhnosti-svoego-sovetnika-po-nacbezopasnosti-maykla-uoltca/