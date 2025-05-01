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Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича

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Алексей Арестович на пресс-конференции
Алексей Арестович. Фото: Future Publishing / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ввести ограничения постановил Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), а Зеленский подтвердил это решение и подписал указ.

Санкции будут действовать 10 лет. Согласно документу, активы Арестовича в Украине будут заблокированы, доступ к его соцсетям ограничен, ему также запретят распространять информацию на территории Украины.

Напомним, Арестович занимал пост советника Офиса президента Украины. Покинул он его в начале 2023 года, после скандала с ракетой в Днепре. Он выложил фото заявления в соцсети и добавил, что подал в отставку из-за совершенной им принципиальной ошибки.

В августе 2022 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Алексей Арестович заявил о возможности баллотироваться в президенты Украины. Аналогичное заявление он делал и в ноябре этого года.

Однако позже глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в 2024 году.

А осенью 2023 года сообщалось, что в Украине против Арестовича возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241126-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-svoego-byvshego-sovetnika-arestovicha/