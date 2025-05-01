Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ввести ограничения постановил Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), а Зеленский подтвердил это решение и подписал указ.

Санкции будут действовать 10 лет. Согласно документу, активы Арестовича в Украине будут заблокированы, доступ к его соцсетям ограничен, ему также запретят распространять информацию на территории Украины.

Напомним, Арестович занимал пост советника Офиса президента Украины. Покинул он его в начале 2023 года, после скандала с ракетой в Днепре. Он выложил фото заявления в соцсети и добавил, что подал в отставку из-за совершенной им принципиальной ошибки.

В августе 2022 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Алексей Арестович заявил о возможности баллотироваться в президенты Украины. Аналогичное заявление он делал и в ноябре этого года.

Однако позже глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в 2024 году.

А осенью 2023 года сообщалось, что в Украине против Арестовича возбудили уголовное дело.