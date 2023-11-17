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В Украине возбудили уголовное дело в отношении Алексея Арестовича

Опубликовано:

Алексей Арестович на пресс-конференции
Алексей Арестович. Фото: Future Publishing / Getty Images

Национальная полиция Украины подтвердила открытие уголовного дела в отношении Алексея Арестовича, передает NUR.KZ со ссылкой на издание СТРАНА.ua.

Изначально о возбуждении дела в отношении политика сообщила народный депутат Наталья Пипа, ссылаясь на Национальную полицию Украины. Однако каким органом оно открыто и по какой статье, она не уточнила.

Позже полиция подтвердила открытие уголовного дела в отношении Арестовича.

Производство открыто по ч. 1 ст. 383 УК Украины – "Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения" – после обращения группы нардепов во главе с Пипой.

Также издание подчеркивает, что дело касается заявления Арестовича на Пипу в ГБР (Государственное бюро расследований Украины) о разжигании межнациональной розни из-за конфликта с парнем, который пел песни Цоя во Львове.

Ранее Арестович занимал пост советника Офиса президента Украины. Покинул он его в начале этого года, после скандала с ракетой в Днепре. Он выложил фото заявления в соцсети и добавил, что подал в отставку из-за совершенной им принципиальной ошибки.

В августе 2022 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Алексей Арестович заявил о возможности баллотироваться в президенты Украины. Аналогичное заявление он делал и в ноябре этого года. Однако позже глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в следующем, 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046171-v-ukraine-vozbudili-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-alekseya-arestovicha/

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