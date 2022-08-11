Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в будущем

Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности баллотироваться в президенты Украины. Отрывок был опубликован в Telegram "Пятого канала".

"Мой рейтинг сейчас - это рейтинг президента [Зеленского]. И я себя от президента не отделяю, я никогда не подвожу людей, с которыми работаю. <…> Если он [Зеленский] пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае", - сказал Арестович.

Но если Зеленский откажется от намерения во второй раз участвовать в президентской гонке, Арестович будет баллотироваться в президенты Украины.

Тем временем Индонезия выразила готовность организовать встречу Зеленского и Путина на полях предстоящего саммита G20 на Бали. Индонезийская сторона также гарантировала обеспечение безопасности российскому президенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982745-arestovich-zayavil-o-namerenii-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy-v-buduschem/