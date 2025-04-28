Трамп остался доволен Зеленским и разочарован ударами России, но Крым считает российским. Главное из последних заявлений

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине, в то время как госсекретарь Марко Рубио снова предупредил, что США могут прекратить посреднические усилия, если не увидят прогресса в мирном урегулировании.

Разговор с Владимиром Зеленским в Ватикане, по словам Трампа, прошел хорошо. Он утвердительно ответил на вопрос, готов ли украинский президент уступить контроль над Крымом.

Выступая перед журналистами в Нью-Джерси, Трамп сказал, что разочарован продолжающимися атаками России по Украине. "Я хочу, чтобы он [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал соглашение, - сказал президент США. - Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к [нормальной] жизни".

В субботу Трамп уже критиковал Владимира Путина, заявив в Truth Social, что у президента России "не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние несколько дней".

"Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через "банковские" или "вторичные санкции", - написал он.

Новые комментарии Трамп сделал после возвращения из Ватикана, где в субботу у него была короткая встреча с Владимиром Зеленским перед похоронами папы римского.

По словам Трампа, его разговор один на один с президентом Украины был "хорошим", а Крым обсуждался "очень коротко".

"Я думаю, что встреча прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Возможно, мы узнаем много нового. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России", - сказал американский президент журналистам у трапа самолета.

Он добавил, что считает Зеленского заинтересованным в достижении мирного соглашения.

"Я видел его более спокойным. Я думаю, он понимает ситуацию, и я думаю, что он хочет заключить сделку", - цитирует его Reuters, называя ремарку Трампа отсылкой к шумной встрече с Зеленским в Белом доме в феврале.

"[Зеленский] сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже три года твердит, что ему нужно больше оружия. И мы посмотрим, что из этого выйдет", - заявил президент США в разговоре с журналистами, запись опубликована Reuters.

На вопрос, считает ли он, что Зеленский готов уступить контроль над Крымом, Трамп ответил: "Я так думаю". Зеленский публично никогда не делал таких заявлений, напротив, он категорически отказывался от любого подобного предложения.

"Это [аннексия Крыма Россией] было 11 или 12 лет назад. Это было очень давно. […] Никто не писал об этом 12 лет. Может быть, вернуться к [Бараку] Обаме, спросить его", - сказал журналистам Трамп.

Накануне СМИ сообщали, что вопрос об аннексированном Россией Крыме стал ключевой претензией Киева к "мирному плану Трампа". В интервью журналу Time на этой неделе Трамп также говорил, что "Крым останется с Россией".

Украина неоднократно отказывалась идти на какие-либо территориальные уступки, подчеркивая, что вопросы о территориях должны обсуждаться только после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Зеленский и Путин пока не отреагировали на последние комментарии Трампа.

Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье призвал Украину не соглашаться на сделку, подразумевающую масштабные территориальные уступки в обмен на прекращение огня. Киев "не должен заходить так далеко, как последнее предложение американского президента", которое, по его словам, будет равносильно "капитуляции", - цитирует его немецкий общественный вещатель ARD.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "большинство основных пунктов [сделки] согласованы", а СМИ писали, что Украине может быть предложено отказаться от территорий, захваченных Россией, включая Крым.

В пятницу агентство Reuters сообщало, что в его распоряжении оказались предложения США, представленные на переговорах с европейскими политиками в Париже. Они включают юридическое признание Соединенными Штатам аннексии Крыма Россией и фактическое признание российского контроля над другими оккупированными территориями Украины, включая всю Луганскую область.

Как сообщали и другие СМИ, американский план исключает членство Украины в НАТО и предусматривает, что "коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции предоставит гарантии безопасности после вступления в силу прекращения огня, причем без участия США. Страны Европы в свою очередь хотят, чтобы США дали "надежные" гарантии в виде непреложного обязательства прийти на помощь Украине в случае нападения.

Как сообщается, США также предлагают взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию, в настоящее время захваченную Россией, которая затем будет поставлять электроэнергию как России, так и Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в записанном ранее интервью программе CBS "Лицом к нации" заявил, что вариант передачи Запорожской АЭС исключен. По его словам, Вашингтон не сообщал Москве о таком предложении.

В том же интервью Лавров сказал, что Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными. Когда Лаврову задали вопрос о российском ударе по Киеву на прошлой неделе, в результате которого погибли 12 человек, он сказал, что «цель, подвергшаяся нападению, не была абсолютно гражданской».

В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию и Украину быстрее двигаться к заключению мирного соглашения.

"Это должно произойти как можно скорее. Мы не можем продолжать выделять время и ресурсы на эти усилия, если они не принесут результатов, - сказал Рубио в интервью программе "Meet the Press" американской телекомпании NBC. - Эта неделя будет очень важной: в течение нее нам придется принять решение, хотим ли мы и дальше принимать участие в этом начинании, или нам пора сосредоточиться на других вопросах".

Рубио и ранее предупреждал, что США могут прекратить посреднические усилия, если в мирном урегулировании не будет прогресса. Вслед за госсекретарем с аналогичным предупреждением выступал и Трамп, требуя прогресса в ближайшее время.

В свою очередь советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что президент США "выразил свое разочарование" и Путиным, и Зеленским, но по-прежнему полон решимости помочь в переговорах о соглашении, пишет Reuters. А лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил в воскресенье, что он обеспокоен тем, что Трамп "уступит Путину".