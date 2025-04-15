Бывший президент США Барак Обама заступился за Гарвардский университет после заморозки грантов на 2,2 миллиарда долларов. Политик сделал заявление в соцсети Х, передает NUR.KZ.

Обама сам является выпускником Гарварда - одним из самых известных.

"Гарвард подал пример другим высшим учебным заведениям, отвергнув незаконную и грубую попытку подавить академическую свободу и предприняв конкретные шаги для того, чтобы все студенты Гарварда могли пользоваться атмосферой интеллектуальных исследований, тщательных дебатов и взаимного уважения. Будем надеяться, что другие учебные заведения последуют этому примеру", - написал он.

Ранее администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

"Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявляет о заморозке многолетних грантов на сумму 2,2 млрд долларов США и многолетних контрактов на сумму 60 млн долларов для Гарвардского университета", - сообщили в профильном ведомстве.