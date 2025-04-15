Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обама заступился за Гарвардский университет после заморозки грантов

Опубликовано:

Барак Обама
Барак Обама. Фото: Octavio Jones / Getty Images

Бывший президент США Барак Обама заступился за Гарвардский университет после заморозки грантов на 2,2 миллиарда долларов. Политик сделал заявление в соцсети Х, передает NUR.KZ.

Обама сам является выпускником Гарварда - одним из самых известных.

"Гарвард подал пример другим высшим учебным заведениям, отвергнув незаконную и грубую попытку подавить академическую свободу и предприняв конкретные шаги для того, чтобы все студенты Гарварда могли пользоваться атмосферой интеллектуальных исследований, тщательных дебатов и взаимного уважения. Будем надеяться, что другие учебные заведения последуют этому примеру", - написал он.

Ранее администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

"Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявляет о заморозке многолетних грантов на сумму 2,2 млрд долларов США и многолетних контрактов на сумму 60 млн долларов для Гарвардского университета", - сообщили в профильном ведомстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235999-obama-zastupilsya-za-garvardskiy-universitet-posle-zamorozki-grantov/