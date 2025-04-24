Трамп допустил встречу с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп допустил скорую встречу с Владимиром Путиным, однако вряд ли она произойдет во время его визита в Саудовскую Аравию - он предположил, что после.

Трамп планирует посетить Ближний Восток 13-16 мая - глава Белого дома совершит визиты в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, рассказал он журналистам. Трансляция велась на канале Fox News.

Трамп ответил на вопрос о вероятности встречи двух лидеров в Саудовской Аравии.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого", - заявил президент США.

Как отмечает РИА Новости, недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что встреча президентов России и США должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

А в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

Накануне делегации двух стран тоже встречались для проведения переговоров - на этот раз стороны прибыли в Стамбул.

Прошедшие переговоры в российском МИДе назвали "экспертными консультациями по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению "раздражителей", накопившихся в двустороннем досье".

В марте состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.