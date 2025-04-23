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Момент мощного землетрясения в Турции попал в прямой эфир телеканала

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Реакция телеведущей на землетрясение в Турции
Реакция телеведущей на землетрясение в Турции. Кадр из видео: x.com/UpdateNews724

В Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 - эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул. В Сети уже распространяются первые кадры сразу после землетрясения, передает NUR.KZ.

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. И пока местные власти подтверждали информацию о произошедшем, пользователи соцсетей и очевидцы стали выкладывать видео в Сеть.

На одном из видео землетрясение попало в прямой эфир - оно происходило прямо во время того, когда телеведущая беседовала со спикерами, подключенными к трансляции. Несмотря на испытываемый стресс, ведущая продолжает свое вещание и сообщает, что в Стамбуле, вероятно, сильное землетрясение. За кадром слышны звуки от падающих на пол предметов, сильно трясет и камеры в студии.

На других кадрах - большое скопление людей на улицах Стамбула, фоном - сработавшие сирены тревоги.

Опубликованы также кадры пользователей, которые снимают происходящее в момент землетрясение внутри, вероятно, одного из офисных помещений города. В кадр попали падающие со столов предметы и трясущиеся стены.

Есть кадры и из жилых домов, где буквально ходуном ходят все предметы быта, а люстра будто вот-вот сорвется с потолка - настолько сильно качает дом.

На видео попало и состояние Мраморного моря во время землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле.

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Позже повторные подземные толчки произошли в Стамбуле. Люди выбежали на улицы, наблюдались перебои с электричеством.

Напомним, в ночь на 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки затронули 10 провинций страны, а также затронули соседнюю Сирию.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить турецкой стороне 1 млн долларов. Еще в Турцию незамедлительно выдвинулись казахстанские спасатели и медики. Позже глава государства поручил направить в страну гуманитарную помощь.

Число погибших из-за февральских землетрясений превысило 50 тысяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238600-pervye-kadry-s-posledstviyami-zemletryaseniya-v-turcii-poyavilis-v-seti/