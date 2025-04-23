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Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции

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Қазақ тілінде оқу
Турция
Турция. Иллюстративное фото: pexels.com

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая в своем микроблоге в соцсети Х, передает NUR.KZ.

Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

"Что касается землетрясения, которое ощущалось также в соседних провинциях, AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий - прим. ред.) и все группы наших соответствующих учреждений начали полевое сканирование. Пусть Бог защитит нашу страну и наш народ от бедствий", - написал глава МВД.

По информации РИА Новости, позже повторные подземные толчки произошли в Стамбуле. Люди выбежали на улицы, наблюдались перебои с электричеством. Корреспондент агентства, который находился в городе, сообщил, что тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.

AFAD сообщило о землетрясении в городе магнитудой 6,2.

Как пишет РБК, еще два землетрясения были зафиксированы в районе Бююкчекмедже на окраине Стамбула в 12:51 и 13:02 (по местному времени) магнитудой 4,4 и 4,9. Вероятно, речь идет об афтершоках.

Напомним, около месяца назад в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП.

Число погибших в результате мощнейшего землетрясения составило свыше 2,7 тыс. человек, еще более 4,5 тыс. пострадали.

После группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. По данным специалистов, их магнитуда может достигнуть 8.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238585-zemletryasenie-magnitudoy-6-2-proizoshlo-v-turcii/