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В Белом доме ответили на приглашение Зеленского посетить Украину

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Alex Kent / Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на приглашение Зеленского Трампу - он предлагал главе США приехать в Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам Ливитт, президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать Украину.

"Я не говорила с президентом об этом, не знаю, видел ли он предложение Зеленского, уверена, что видел, могу спросить его. Точно у меня нет планов о посещении (Трампом - прим. ред.) Украины, которыми бы я могла поделиться", – сказала Ливитт в ходе брифинга для журналистов.

Напомним, пару дней назад Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявил, что безопасность Украины и мира находится под угрозой из-за России. Он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот воочию увидел происходящее.

Зеленский заявил, что в этот момент войны на карту поставлена ​​безопасность всего мира. Президент Украины также заявил в интервью телеканалу, что считает, что "российские нарративы преобладают в США".

Между тем Трамп в соцсетях вновь заявил, что конфликт между Россией и Украиной - не его война, обвинив в развязывании конфликта Джо Байдена и Зеленского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236050-v-belom-dome-otvetili-na-priglashenie-zelenskogo-posetit-ukrainu/