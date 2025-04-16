В Белом доме ответили на приглашение Зеленского посетить Украину

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на приглашение Зеленского Трампу - он предлагал главе США приехать в Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам Ливитт, президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать Украину.

"Я не говорила с президентом об этом, не знаю, видел ли он предложение Зеленского, уверена, что видел, могу спросить его. Точно у меня нет планов о посещении (Трампом - прим. ред.) Украины, которыми бы я могла поделиться", – сказала Ливитт в ходе брифинга для журналистов.

Напомним, пару дней назад Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявил, что безопасность Украины и мира находится под угрозой из-за России. Он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот воочию увидел происходящее.

Зеленский заявил, что в этот момент войны на карту поставлена ​​безопасность всего мира. Президент Украины также заявил в интервью телеканалу, что считает, что "российские нарративы преобладают в США".

Между тем Трамп в соцсетях вновь заявил, что конфликт между Россией и Украиной - не его война, обвинив в развязывании конфликта Джо Байдена и Зеленского.