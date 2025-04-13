Израильский авиаудар разрушил часть последней полностью работавшей больницы в городе Газа

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абуалуф, в результате израильского авиаудара была разрушена часть баптистской больницы «Аль-Ахли», последней полностью функционирующей больницы в городе Газа.

По словам очевидцев, в результате удара были разрушены отделения интенсивной терапии и хирургии больницы.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как после попадания ракет в двухэтажное здание поднимается огромное пламя и дым. Люди, в том числе некоторые пациенты, все еще находящиеся на больничных койках, бросаются прочь от места происшествия.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по больнице, поскольку в ней находился «центр командования и управления, используемый ХАМАС». По данным гражданских служб помощи Газы, пострадавших нет.

Однако один ребенок, ранее получивший травму головы, умер в результате «поспешной эвакуации», говорится в заявлении Епископальной епархии Иерусалима, имеющей связи с больницей.

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы заявило, что здание было «полностью разрушено», что привело к «вынужденному перемещению пациентов и персонала больницы».

ЦАХАЛ заявил, что принял меры «для уменьшения ущерба гражданским лицам или больничному комплексу, включая заблаговременное предупреждение в районе террористической инфраструктуры, использование точных боеприпасов и наблюдение с воздуха».

Местный журналист, работавший в больнице, сообщил нашему корреспонденту, что израильские военные позвонили врачу, оперировавшему в отделении неотложной помощи, и попросили его немедленно эвакуироваться из больницы.

«Все пациенты и перемещенные лица должны выйти на безопасное расстояние, — сказал звонивший. — У вас есть всего 20 минут, чтобы покинуть больницу».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как персонал и пациенты покидают здание, пока на улице еще темно.

Десятки палестинцев, в том числе женщины и дети, покинули внутренний двор больницы, где они пытались укрыться.

До войны больница «Аль-Ахли» была небольшим медицинским учреждением. Однако после разрушения медицинского комплекса «Аш-Шифа» и больниц в северной части сектора она осталась единственной полностью функционирующей больницей в городе Газа.

В своем заявлении пресс-служба правительства, управляемая ХАМАС, осудила нападение. Израиль «совершает ужасное преступление, нанося удары по больнице „Аль-Ахли", в которой находятся сотни пациентов и медицинского персонала», — говорится в заявлении.

В октябре 2023 года в результате взрыва в той же больнице погибли сотни человек.

Палестинские власти возложили вину за взрыв на израильский удар. Израиль заявил, что взрыв был вызван неудачным запуском ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад», которая отрицает, что имеет к этому какое-то отношение.

Израильские военные начали кампанию по уничтожению ХАМАС в ответ на беспрецедентную атаку 7 октября 2023 года, в ходе которой погибло около 1200 израильтян и еще 251 человек был взят в заложники.

С тех пор в Газе погибло более 50 933 человек, согласно данным управляемого ХАМАС Министерства здравоохранения. Из них 1563 человека были убиты с 18 марта, когда Израиль возобновил наступление на сектор Газа, говорится в сообщении министерства.