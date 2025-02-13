Санкции ввели в Украине против экс-президента Петра Порошенко

Украинские СМИ пишут, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко. Сам Порошенко подтвердил эту информацию.

Свежая публикация по теме: Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в условиях войны

О санкциях в адрес бывшего президента Украины сообщило издание "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.

"Новые санкции СНБО нацелены, в частности, на представителей большого бизнеса, которых ранее было принято называть "олигархами", – говорится в материале.

УНИАН пишет, что санкции против Порошенко могли ввести согласно статье о государственной измене.

Издание отмечает, что в вечернем обращении Зеленского речь шла и о заседании СНБО, на котором было объявлено о санкциях в адрес Порошенко.

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, – каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – заявил глава Украины.

Сам Порошенко уже отреагировал на санкции в свой адрес, опубликовав пост в соцсети Х. Он заявил, что знал о "подготовке этой провокации", но до последнего верил, что "здравый смысл победит". При этом решение СНБО Порошенко назвал антиконституционным и политически мотивированным.

"У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, члены СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский.

(...) Сегодня Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству, которое наша команда неуклонно поддерживала с февраля 2022 года и которое является нашим главным оружием в борьбе с агрессором. Вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на него", – написал Порошенко.

Экс-президент также заявил, что Зеленский "ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".

"Поэтому он начал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак", – добавил бывший украинский лидер.

РБК отмечает, что Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах. Они должны были состояться весной 2024-го, однако не прошли из-за введенного в стране военного положения.

Издание "Страна.ua" уточняет, что в конце января в Украине запустили петицию с призывом ввести санкции против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Авторы петиции заявили, что деятельность Порошенко "нанесла существенный ущерб национальным интересам Украины".

В петиции отмечалось, что Порошенко был министром экономики при Викторе Януковиче, поддержал Харьковские соглашения, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму и т.д.

"Предполагается, что резкие движения властей против Порошенко блокировал уходящий президент США Джо Байден, однако теперь, когда он ушел, защищать экс-президента на геополитическом уровне уже больше некому", – говорится в материале.

Добавим, что Петр Порошенко является пятым президентом Украины – он возглавлял страну с 7 июня 2014-го по 20 мая 2019 года.

Напомним, в 2021 году в Украине зарегистрировали два уголовных дела против экс-президента страны Петра Порошенко и главы США Джо Байдена. Порошенко тогда обвиняли в государственной измене.