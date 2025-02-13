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Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в условиях войны

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Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: x.com/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко обрушился с критикой в адрес нынешнего главы государства и обвинил его в коррупции. Ранее в отношении экс-президента ввели санкции.

В своем профиле в соцсети Х Порошенко посвятил пост последним событиям и высказался о Владимире Зеленском.

"Сегодня Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству, которое наша команда неуклонно придерживается с февраля 2022 года и является нашим главным оружием в борьбе с агрессором. Вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на него", - заявил Порошенко.

По словам бывшего президента, Зеленский игнорировал проблемы в армии, а перед началом конфликта игнорировал данные разведки и не готовился к нему.

"Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупция на большой крови", - написал Порошенко.

Бывший президент заявил, что Зеленский ищет на кого переложить ответственность за провалы.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко. Сам Порошенко подтвердил ее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220365-poroshenko-obvinil-zelenskogo-v-korrupcii-v-usloviyah-voyny/