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    Редактор

    "Несколько иная форма": Трамп намекнул на изменение границ Украины

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп по время интервью журналисту Россу Даутхату намекнул на изменение границ Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

    Президент США Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах дал большое интервью журналисту CBS News Россу Даутхату в рамках программы 60 minutes.

    В числе прочего, Трамп затронул вопрос урегулирования войны в Украине.

    "Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, - это я. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть", - заявил он.

    Трамп также заявил, что "унаследовал" эту войну от предыдущего президента США Джо Байдена и добавил, что "при нем эта война бы не началась".

    "Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма. Послушайте, этой войны никогда не должно было быть. Если бы я был президентом… " - сказал он.

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