Иран назвал условия ограничения своей ядерной программы

На переговорах с США в Омане Иран добивался смягчения санкций со стороны США в обмен на ограничение своей ядерной программы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, ссылаясь на свои источники в правительстве Ирана, на переговорах с США Иран пытался добиться быстрого смягчения санкций США, связанных с ядерной программой, которые парализовали экономику Тегерана.

Кроме того, как сообщает издание, ссылаясь на иранские и арабские источники, Иран надеется получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, и пытается договориться с Штатами прекратить давление на китайских покупателей нефти Тегерана в рамках смягчения ограничений.

Взамен Иран готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые разрешены в соответствии с пактом 2015 года, из которого Трамп вывел США во время своего первого президентского срока.

"Маловероятно, что Вашингтон согласится снять санкции без дальнейших обязательств Тегерана о сокращении ядерной работы. Администрация Трампа еще не согласилась с тем, что Иран будет иметь право обогащать уран в рамках нового соглашения", - считают авторы материала.

Отмечается также, что валюта Ирана упала на 95% с пикового значения, когда в 2015 году был подписан ядерный пакт. Инфляция сейчас превышает 30% в год, превращая такие основные продукты, как мясо, в предмет роскоши.

"Нехватка энергии привела к закрытию цементных и фармацевтических заводов и даже школ в некоторых частях страны", - говорится в материале.

Напомним, в начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Позже власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако уже на следующий день президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.

А вчера в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана — на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.