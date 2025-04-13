"Скоро сами все узнаете": Трамп оценил ход переговоров о войне в Украине
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной по поводу перемирия в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.
Трамп, заявил, что переговоры, возможно, продвигаются нормально, но "в какой-то момент нужно либо действовать, либо заткнуться".
Трамп сделал это заявление вчера, 12 апреля, на следующий день после того, как выразил недовольство Россией и призвал ее "приступить к делу" по заключению соглашения.
"Я думаю, что ситуация между Украиной и Россией, возможно, развивается нормально, и скоро вы сами все узнаете. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться, и посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, все идет неплохо", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.
Напомним, 11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры состоялись на фоне застоя в диалоге между США и Россией по поводу прекращения огня в Украине, необходимого для возможного мирного соглашения, - разногласия возникли вокруг условий для полного прекращения боевых действий.
К слову, в пятницу Трамп продлил часть антироссийских санкций. До этого Трамп призывал Россию к действиям для перемирия в Украине и пригрозил ей санкциями.
В феврале этого года Трамп также продлил антироссийские санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными американскими президентами.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235374-skoro-sami-vse-uznaete-tramp-ocenil-hod-peregovorov-o-voyne-v-ukraine/