Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Скоро сами все узнаете": Трамп оценил ход переговоров о войне в Украине

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: JIM WATSON/AFP

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной по поводу перемирия в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Свежая публикация по теме:
Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье: 21 погибший, 83 раненых

Трамп, заявил, что переговоры, возможно, продвигаются нормально, но "в какой-то момент нужно либо действовать, либо заткнуться".

Трамп сделал это заявление вчера, 12 апреля, на следующий день после того, как выразил недовольство Россией и призвал ее "приступить к делу" по заключению соглашения.

"Я думаю, что ситуация между Украиной и Россией, возможно, развивается нормально, и скоро вы сами все узнаете. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться, и посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, все идет неплохо", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Напомним, 11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры состоялись на фоне застоя в диалоге между США и Россией по поводу прекращения огня в Украине, необходимого для возможного мирного соглашения, - разногласия возникли вокруг условий для полного прекращения боевых действий.

К слову, в пятницу Трамп продлил часть антироссийских санкций. До этого Трамп призывал Россию к действиям для перемирия в Украине и пригрозил ей санкциями.

В феврале этого года Трамп также продлил антироссийские санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными американскими президентами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235374-skoro-sami-vse-uznaete-tramp-ocenil-hod-peregovorov-o-voyne-v-ukraine/