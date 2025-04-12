"Как Берлин после Второй мировой": спецпосланник Трампа предложил разделить Украину

Посланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения, передает NUR.KZ со ссылкой на Times.

Кит Келлогг в интервью изданию заявил, что Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". По его мнению, британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны в качестве части "силы успокоения" с российской армией на оккупированном востоке. Между ними будут украинские войска и демилитаризованная зона.

"Вы можете сделать это почти как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона и британская зона, зона США", - сказал он.

Издание пишет, что в плане генерала о том, как перейти от прекращения огня к прочному мирному урегулированию, подразумевается признание США фактического контроля России над территорией, которую они в настоящее время занимают.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию к действию, чтобы завершить конфликт с Украиной.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне назвала цель поездки спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию вчера, 11 апреля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Владимира Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.

А позже стало известно, что Киев на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы.