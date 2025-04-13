Трамп заявил о "вредоносной деятельности" России и продлил часть санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, режим ЧП предусматривает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.

Среди "вредоносной деятельности" перечисляются "подрыв проведения свободных выборов в США и у их союзников", киберпреступления, "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", притеснение диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в стратегических для Вашингтона регионах и нарушение принципов международного права.

"Конкретная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации <...> продолжает представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации в стране, объявленный в исполнительном указе 14024", - цитирует издание подписанный Трампом документ.

Напомним, пару дней назад Трамп вновь призвал Россию к действиям для перемирия в Украине и пригрозил ей санкциями.

Кроме того, в феврале этого года Трамп также продлил антироссийские санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными американскими президентами.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах (о введении санкции - прим. ред.), продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – указано в документе.

Санкции вводились в связи с "оккупацией Россией украинского Крыма", "признанием самопровозглашенных ДНР И ЛНР" и рядом других действий.