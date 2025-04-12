"Искажает то, что я сказал": спецпосланник Трампа объяснил свои слова про разделение Украины

Посланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что газета Times исказила смысл его слов о возможном разделении Украины "почти как в Берлине после Второй мировой", передает NUR.KZ.

Спецпосланник США в Украине Кит Келлог опубликовал пост на своей странице в X, в котором прокомментировал публикацию газеты Times о том, что он якобы предложил разделить территорию Украины.

"Статья в Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины", - написал Келлог.

Ранее газета Times, ссылаясь на интервью с Келлогом, написала, что "Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". В публикации сообщалось, что Келлог якоы предложил план, по которому британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны в качестве части "силы успокоения" с российской армией на оккупированном востоке, а между ними будут украинские войска и демилитаризованная зона.

Добавим, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию к действию, чтобы завершить конфликт с Украиной.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне назвала цель поездки спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию вчера, 11 апреля.