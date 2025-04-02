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Израиль расширяет военную операцию и собирается занять новые территории в Газе

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Израильские военные
Израильские военные. Фото: Ahmad Gharabli/Getty Images

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные расширят свою операцию в Газе и займут "большие участки" территории, включив их в так называемые "зоны безопасности", созданные израильской армией.

По словам министра, расширение операции ставит целью "очистку района от террористов и террористической инфраструктуры и их уничтожение" и потребует масштабной эвакуации палестинцев.

Израильские военные уже предупредили об эвакуации жителей сектора Газа, проживающих в районе городов Рафах и Хан-Юнис на юге анклава, приказав им перебраться в район Аль-Маваси на побережье, ранее объявленный гуманитарной зоной.

Кац заявил, что эвакуация будет проводиться из районов, где идут бои, и призвал жителей Газы уничтожить ХАМАС и вернуть израильских заложников — это единственный способ прекратить войну.

В заявлении Каца не уточняется, какую территорию Израиль намерен занять.

Израильские войска уже создали значительную буферную зону в Газе, расширив территорию, существовавшую по границам анклава до войны, и добавив большую зону безопасности в так называемом коридоре Нецарим, проходящем через центр Газы.

Поступают сообщения об интенсивных израильских авиаударах и обстрелах вдоль границы с Египтом, и складывается впечатление, что новое крупное наземное наступление Израиля на Газу начнется в самом ближайшем будущем.

По данным местных больниц, в результате ночных ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере еще 15 человек.

По данным палестинских источников, спасатели извлекли тела 12 человек, включая детей и женщин, из дома в Хан-Юнисе.

Позже по меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, были убиты в результате удара по клинике ООН, приютившей перемещенные семьи в городе Джабалия на севере анклава, сообщили в местной больнице.

Палестинское управление гражданской обороны заявило, что удар в Джабалии пришелся по двум помещениям в клинике, управляемой агентством ООН по делам палестинских беженцев, которая использовалась в качестве убежища.

На видео, верифицированном Би-би-си, видно, как десятки людей и машины скорой помощи спешат к зданию. Судя по всему, в одном крыло здания обрушились два этажа.

Израильские военные заявили, что проверяют эти сообщения.

Жители Газы
Жители Газы. Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Как отмечает Reuters, израильских лидеров, по-видимому, воодушевляют признаки недовольства против ХАМАС, контролирующего анклав с 2007 года. Помимо военных целей, расширение операции призвано усилить давление на группировку со стороны жителей Газы.

"Я призываю жителей Газы действовать немедленно, чтобы уничтожить ХАМАС и вернуть всех похищенных, — сказал Кац, добавив, что операция очистит район от боевиков и их инфраструктуры. — Это единственный способ положить конец войне".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил призывы к ХАМАС разоружиться и заявил, что применение военного давления — лучший способ вернуть оставшихся 59 заложников.

В среду ХАМАС осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, назвав его "провокационной и опасной эскалацией".

В своем заявлении палестинская группировка призвала палестинцев "и нашу молодежь на Западном берегу к эскалации противостояния… в защиту нашей земли и наших святынь, в первую очередь благословенной мечети Аль-Акса". Это место является священным как для иудеев, так и для мусульман.

Израиль начал новое наступление на Газу 18 марта, обвинив ХАМАС в том, что он отверг новое предложение США продлить режим прекращения огня и освободить 59 заложников, все еще удерживаемых в плену в Газе.

ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении первоначального соглашения, достигнутого в январе.

В Израиле форум семей заложников и пропавших без вести заявил, что от известия о расширении военной операции они "проснулись в ужасе". В своем заявлении группа призвала израильское правительство в первую очередь обеспечить освобождение всех заложников, все еще удерживаемых в Газе.

"Вместо того чтобы освободить заложников в результате сделки и прекратить войну, израильское правительство направляет в Газу новые войска, чтобы воевать в тех же местах, где они уже воевали неоднократно", — говорится в заявлении Форума.

Гуманитарная ситуация в Газе резко ухудшилась в последние недели, Израиль отказывается пропускать помощь в сектор Газа со 2 марта — это самая длительная блокада с начала войны.

В прошлом месяце ООН объявила о сокращении своих операций в Газе. За день до этого восемь палестинских медиков, шесть сотрудников службы гражданской обороны и один сотрудник ООН были убиты в результате действий израильских войск на юге Газы.

Израильские военные начали кампанию по уничтожению ХАМАС в ответ на беспрецедентную атаку 7 октября 2023 года, в ходе которой погибло около 1200 человек и 251 человек был взят в заложники.

По данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, за время войны в Газе погибло более 50 399 палестинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232555-izrail-rasshiryaet-voennuyu-operaciyu-i-sobiraetsya-zanyat-novye-territorii-v-gaze/

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