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"Вы больные и извращенные": Трамп обратился к ХАМАС с "последним предупреждением"

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Президент США Дональд Трамп после встречи с освобожденными из плена израильскими заложниками обратился к ХАМАС с "последним предупреждением", передает NUR.KZ.

Обращение к группировке размещено на официальной странице Трампа в его соцсети Truth Social.

Свое обращение американский лидер начал со слов "шалом, ХАМАС".

"Вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас и немедленно верните все тела убитых вами людей, или вам конец. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные!

Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член Хамаса не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю. Я только что встретился с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это ваше последнее предупреждение!" - написал глава США.

Он отметил, что для руководства группировки сейчас самое время покинуть Газу, "пока еще есть шанс".

Помимо ХАМАС, Трамп обратился и к жителям Газы.

"Вас ждет прекрасное будущее, но не если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы умрете! Примите умное решение. Освободите заложников сейчас или будете расплачиваться в аду", - написал Трамп.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225865-vy-bolnye-i-izvrashchennye-tramp-obratilsya-k-hamas-s-poslednim-preduprezhdeniem/