Нидерланды призвали страны помочь Украине оружием в ущерб собственной безопасности

Марк Рютте. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие государства оказать военную помощь Украине, даже если какое-то время после этого у них не будет возможности защитить собственные территории, передает Politico.

По словам политика, его "больше всего беспокоит" "сложная" военная ситуация на востоке Украины, где в последние несколько недель российские войска продвигались медленно, но постоянно.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество систем тяжелого вооружения", – заявил Рютте.

Как отметил нидерландский премьер, важно, чтобы государства, у которых есть запасы вооружений, поставляли его в Украину.

"Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине", – сказал он.

Тем временем стало известно, что Великобритания выделит Украине один миллиард фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов США) в качестве военной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976381-niderlandy-prizvali-strany-pomoch-ukraine-oruzhiem-v-uscherb-sobstvennoy-bezopasnosti/