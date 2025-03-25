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ООН и другие страны могут присоединиться к переговорам США и России

Опубликовано:

Флаг ООН
Флаг ООН. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Переговоры России и США в будущем продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Один из участников российской делегации на переговорах в США Григорий Карасин рассказал изданию о проведенных накануне переговорах с США. Он заявил, что разговор был "полезным" для обеих сторон.

По его словам, переговоры РФ и США продолжатся с участием международного сообщества.

"Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего, ООН и отдельные страны. В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы", - сказал он.

Сегодня сообщалось также, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Добавим, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, накануне в Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230422-oon-i-drugie-strany-mogut-prisoedinitsya-k-peregovoram-ssha-i-rossii/