ООН и другие страны могут присоединиться к переговорам США и России

Переговоры России и США в будущем продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Один из участников российской делегации на переговорах в США Григорий Карасин рассказал изданию о проведенных накануне переговорах с США. Он заявил, что разговор был "полезным" для обеих сторон.

По его словам, переговоры РФ и США продолжатся с участием международного сообщества.

"Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего, ООН и отдельные страны. В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы", - сказал он.

Сегодня сообщалось также, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Добавим, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, накануне в Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались