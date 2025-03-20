Axios: Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп поставил в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи срок в два месяца, чтобы заключить новую ядерную сделку, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

Как сообщает зарубежное издание со ссылкой на осведомленные источники, письмо Дональда Трампа к Али Хаменеи было "жестким": он предложил переговоры о новой ядерной сделке и предупредил о последствиях, если Иран отвергнет предложение и продолжит развивать свою ядерную программу.

Американский президент также заявил в письме, что не хочет бессрочных переговоров, и назвал двухмесячный срок.

Момент начала отсчета срока, как пишет издание, неясен. Это может быть либо день отправки письма, либо время запуска переговоров двух стран.

Отмечается, что в случае, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона, могут возрасти шансы, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана.

Напомним, в начале марта верховный лидер Ирана заявил о ненадежности США, опубликовав пост на украинском языке.

Однако недавно сообщалось, что власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе.

При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Помимо этого ранее верховный лидер Ирана отклонил предложение президента Трампа о проведении обсуждений.

Эксперты предположили, что заявление миссии Ирана в ООН может свидетельствовать о расколе среди официальных лиц по вопросу целесообразности возобновления переговоров.

После этого президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.