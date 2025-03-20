Удары по инфраструктуре, "окружение" ВСУ и остановка помощи Киеву: главные нестыковки в сообщениях о разговоре Трампа с Путиным

После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли уже сутки, однако в заявлениях Москвы, Вашингтона и Киева по итогам этих переговоров остаются противоречия и нестыковки. Рассказываем о главных из них.

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Инфраструктура или только энергетика? О каком именно прекращении огня идет речь

Главным результатом переговоров Путина с Трампом стало согласие российского президента на предложение Трампа остановить на 30 дней взаимные удары по энергетической инфраструктуре.

Однако с самого начала Белый дом и Кремль описывали эту договоренность несколько по-разному.

В заявлении пресс-службы Путина говорилось, что "в ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры". "Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — сообщал Кремль.

При этом в официальном сообщении властей США о разговоре было сказано: «Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня». Сам Трамп также написал в своей соцсети Truth Social, что удары должны быть прекращены не только по энергетической, но и по любой инфраструктуре. «Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре», — написал президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером также сообщил, что поддерживает предложение о моратории на удары по энергетической и другой инфраструктуре.

"Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, — написал он. — Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать".

Впрочем, какими бы ни были результаты договоренности между Трампом и Путиным, к утру среды стало ясно, что прекращения огня по инфраструктуре в действительности не было.

Хотя российские военные утверждают, что сбили часть своих беспилотников-камикадзе, летевших в Украину, Киев настаивает, что удары по энергетическим и другим инфраструктурным объектам продолжались.

В России же после атаки украинских дронов по нефтебазе в Краснодарском крае начался пожар (хотя до вечера среды Киев формально не соглашался соблюдать договоренности, о которых заявили Трамп и Путин).

О чем именно стороны будут говорить на Ближнем Востоке

В своих заявлениях о результатах разговора Трампа с Путиным как Кремль, так и Белый дом говорят, что стороны условились начать дальнейшие консультации об урегулировании российско-украинской войны. Однако они несколько по-разному расставили акценты, когда говорили о сути этих переговоров.

Пресс-служба Путина отдельно пишет, что будущие двухсторонние встречи будут посвящены идее Трампа, "касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря". "Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости", — писал Кремль.

До переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, где Киев согласился с предложением о США о полном 30-дневном перемирии, Владимир Зеленский предлагал объявить прекращения огня в воздухе и на море.

При этом Белый дом упоминает переговоры о морском перемирии в одном предложении с данными о консультациях по вопросу об окончании войны в принципе. В его сообщении идет речь о "технических переговорах о введении морского прекращения огня в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Администрация Трампа обещает, что "такие переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке".

Кремль сообщает о возможности общих переговоров о мире в последнем пункте своего заявления по итогам звонка — и описывает их в более туманных выражениях. "Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", — было сказано в сообщении Кремля.

Зеленский при этом сообщил, что "команды Украины и Америки готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов к миру".

Обсуждалась ли иностранная помощь Киеву?

Еще до телефонного разговора с Трампом российский президент говорил, что готов согласиться на прекращение огня только при двух условиях: отказ Украины от мобилизации и прекращение западной военной поддержки Киева.

Судя по сообщению Кремля, именно эти вопросы стали главным препятствием во время телефонных переговоров российского и американского президентов — при этом пресс-служба Путина однозначно пишет, что тот говорил Трампу об этих требованиях.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ", — было сказано в заявлении Кремля.

"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", — писал Кремль.

При этом сам Трамп утверждает, что вопрос о западной помощи Киеву во время разговора с Путиным не обсуждался.

"У нас был отличный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах. […] Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали", — сказал президент США в ответ на соответствующий вопрос журналистки телекомпании Fox News.

Есть ли окружение военных ВСУ в Курской области?

Как президент США, так и российский лидер в своих публичных заявлениях постоянно упоминают о якобы окруженных украинских военных в Курской области, спасти жизни которых Трамп просил Путина.

Сам американский президент говорил об этом в том же недавнем интервью Fox News: «Как вы знаете, у России есть преимущество. Они окружили 2,5 тыс. солдат. Они как следует окружены, и это плохо. И мы хотим, чтобы это закончилось».

Кремль также упоминает просьбу Трампа об украинских военных и сообщает: «Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение».

Но слова Трампа и Путина о якобы окруженных военнослужащих ВСУ не подтверждаются независимыми свидетельствами, а Киев их прямо опровергает.

В среду, во время встречи с президентом Финляндии, Зеленский сообщил: "Я также проинформировал господина президента о российской дезинформации относительно ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задания, как нужно для Украины".

Американский Институт изучения войны (ISW), который следит за ходом конфликта, также отмечает в своем отчете за 16 марта, что украинские войска в Курской области не окружены. "Один из российских военных блогеров утверждал, что российские войска окружают неопределенное число украинских военных к юго-востоку от Суджи, однако ISW не видел подтверждений таких заявлений, — сказано в сводке. — Еще один российский военный блогер утверждает, что украинские войска защищаются более интенсивно в то время, как российские силы продолжают продвигаться к международной границе".

Авторитетный военный эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир (организация объявлена в России "иноагентом") 14 марта также писал об отсутствии свидетельств массового окружения украинских войск в Курской области.

Кто договорился об обмене пленными?

Хотя в сообщении Кремля по итогам разговора Путина с Трампом рассказывается об обмене пленными по формуле "175 на 175", договоренность об этом была достигнута еще до телефонных переговоров российского и американского лидеров.

"Это заранее продуманный наш обмен, но в любом случае обмены — это прекрасно для Украины", — сказал Зеленский во вторник вечером во время разговора с журналистами.

Пресс-служба Путина также сообщила, что "в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях".

Зеленский в своем сообщении об обмене, обнародованном в среду, написал о 22-х (а не о 23-х) военных ВСУ, которые "возвращаются домой благодаря мерам вне обменов". "Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за выдуманные преступления", — заявил президент Украины.

Он также поблагодарил всех партнеров Украины за роль в этом обмене, особенно отметив роль Объединенных Арабских Эмиратов.

Что с хоккейными матчами?

Многие российские средства массовой информации обратили внимание на предпоследний пункт в пресс-релизе Кремля, в котором говорится, что Трамп "поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ".

Сейчас российские спортсмены, в том числе хоккеисты, практически лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, введенных против Москвы за вторжение в Украину.

Белый дом в своих сообщениях о разговоре Трампа с Путиным не упоминал о хоккейных инициативах российского президента.