Трамп опубликовал мем про Байдена и заявил, что "сонный Джо" не сам подписывал президентские указы

Нынешний президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social мем, в котором высмеял предыдущего главу Штатов Джо Байдена, передает NUR.KZ.

Трамп разместил публикацию с фотографией, на которой изображена стена с тремя картинами. На первой и последней картинках изображен портрет Трампа и подписаны сроки его президентства, а посередине картина, под которой указаны сроки президентства Байдена, однако вместо портрета бывшего президента на картине изображен автопен — машинка для автоматического проставления автографов — ставящий подпись Байдена.

В следующем посте Трамп заявил, что "объявляет недействительными указы спящего Джо Байдена", поскольку они были сделаны машинкой для автографов.

"Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что более важно, он ничего о них не знал! Необходимые документы не были объяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а люди, которые знали, могли совершить преступление", - считает Трамп.

Он заявил, что сотрудники, "объявившие охоту на Трампа и других невинных людей", должны понимать, что против них будет вестись расследование на самом высоком уровне.

"Дело в том, что они, вероятно, несли ответственность за документы, которые были подписаны от имени, но без ведома или согласия худшего президента в истории нашей страны, мошенника Джо Байдена!" - заключил Трамп.

Как сообщает телеканал Fox News, Американский исследовательский центр "Фонд наследия" опубликовал отчет, согласно которому большинство официальных документов, подписанных Байденом, предположительно, содержали одну и ту же скопированную подпись.

"Это усилило опасения относительно дееспособности бывшего президента и того, действительно ли он отдавал распоряжения и подписывал соответствующие юридические документы", - говорится в материале.

Проект, подотчетный фонду, опубликовал на своей странице в соцсети Х пост, в котором говорится, что во время президентства Байдена "Белый дом контролировал тот, кто контролировал машинку для автографов".

"Мы собрали все документы с подписью Байдена, которые смогли найти за время его президентства. Во всех документах использовалась одна и та же подпись, проставленная машинкой для автографов (автопеном - прим. ред.), за исключением объявления о том, что бывший президент выбывает из гонки в прошлом году", — заявили авторы проекта, прикрепив соответствующее видео.